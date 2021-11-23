سیاسة

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

سبق أن وجهت الولايات المتحدة تحذيراً لرعاياها بتجنب السفر إلى كل من ألمانيا والدانمارك بسبب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق الرعايا الأمريكيون السفر الخارجية الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى العراق لأسباب أمنية وصحية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن تحذريها الجديد يأتي بسبب "الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وكورونا وقدرة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".

يأتي هذا في وقت يشهد فيه العراق توترات عديدة أعقبت الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والتي اعترضت عليها قوى مدعومة من إيران.

وسبق أن وجهت الولايات المتحدة تحذيراً لرعاياها بتجنب السفر إلى كل من ألمانيا والدانمارك بسبب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

 

 

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