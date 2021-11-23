سیاسة

إقليم كوردستان يطيح بشبكة لتهريب المخدرات في أربيل

وتتألف الشبكة من 10 أشخاص وقد تم اعتقالهم وتفكيك شبكتهم وضبط ما بحوزتهم من مخدرات
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المتهمون أحيلوا إلى القضاء - صورة: مديرية مكافحة الإرهاب
المتهمون أحيلوا إلى القضاء - صورة: مديرية مكافحة الإرهاب
کوردستان إقليم كوردستان مخدرات مديرية مكافحة المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء عن الإطاحة بشبكة تعمل في تهريب وحيازة المخدرات في أربيل.

وتتألف الشبكة من 10 أشخاص وقد تم اعتقالهم وتفكيك شبكتهم وضبط ما بحوزتهم من مخدرات، حسبما جاء في بيان لمديرية مكافحة المخدرات.

وأضاف البيان أن المواد المخدرة شملت 952 غراماً من الأفيون (الترياق) و300 غرام من الكريستال ميث، فضلاً عن 210 غرامات حشيش و104 من شرائط الترامادول المخدرة و18 حبة كوديين (ميثيلمورفين)، فضلاً عن مواد أخرى بما في ذلك عملات يورو مزيفة.

وأشارت المديرية في بيانها إلى أن المتهمين أحيلوا إلى القضاء وفق المادة 15 من قانون المخدرات.

 

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