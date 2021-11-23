علاوي: لبنان بحاجة ماسة لوقفة الأشقاء والأصدقاء

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الجبهة الوطنية المدنية أياد علاوي الى الإسراع في عقد مؤتمر إقليمي يضع حداً للتدخلات الخارجية التي تسببت بكافة الأزمات في المنطقة وتوفير الدعم اللازم لدول المنطقة التي تعاني من توترات وفوضى خوفاً من ذهابها إلى "نقطة اللاعودة".

وأوضح علاوي، بحسب بيان أصدره مكتبه، خلال لقاءاتٍ منفصلةٍ عقدها مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "لبنان اليوم بحاجة ماسة لوقفة ودعم تاريخيين من أشقائه وأصدقائه لمساعدته في تجاوز أزمته".

ووفق البيان، بحث علاوي "مع الرئاسات الثلاث تطورات الأوضاع في العراق ولبنان فضلًا عن الوضع الإقليمي وضرورة اللجوء الى طاولة حوار لحل الإشكالات القائمة".

وقال إن "الأوضاع في لبنان لا تختلف كثيرا عنها في العراق، مؤكدا أنه "لن يكون في صالح المنطقة ولا العالم غياب أو تغييب البلدين الشقيقين عن المشهد الدولي الفاعل".