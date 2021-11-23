سیاسة

مسرور بارزاني يدعو أوروبا لتأمين إغاثات عاجلة للمهاجرين العالقين على حدودها

أشار رئيس الحكومة إلى عودة أكثر 400 مواطن إلى ديارهم طواعية، وتوقع وصول المزيد قريباً
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان مهاجرون أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، التباحث حول أوضاع المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

وحث رئيس الحكومة، نائب رئيس المفوضية الأوروبية على حشد الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي لتأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة للعائلات التي تقطعت بها السبل.

واتفق الجانبان بأن شبكات التهريب الدولية استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية، فيما أشار رئيس الحكومة إلى عودة أكثر 400 مواطن إلى ديارهم طواعية، وتوقع وصول المزيد قريباً.

كذلك دعا رئيس الحكومة إلى تعاون استراتيجي بعيد الأمد بين إقليم كوردستان والعراق والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية.

هذا ودعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى تعزيز التجارة والاستثمار مع أوروبا وتقديم الدعم الفني والمالي لبرنامج الإصلاح الذي شرعت به حكومة إقليم كوردستان. وتم الاتفاق بأن هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وطلب رئيس الحكومة المزيد من المساعدات لنحو مليون نازح لاذوا بإقليم كوردستان.

واستعرض الجانبان الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وقد رحب رئيس الحكومة بزيارة فريق فني من بروكسل الى أربيل وبغداد لدراسة المزيد من الإجراءات المشتركة، كما تم الاتفاق على مواصلة العمل معاً والبقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد.

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