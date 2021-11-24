الموجة الرابعة تطرق الابواب واقليم كوردستان يستعد لمواجهتها

أربيل (كوردستان 24)- تواصل وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان استعداداتها لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، التي من المتوقع أن تتفشى في الاقليم في اي وقت.

وذكرت مديرية اربيل في بيان ان اجتماعا عُقد يوم الثلاثاء بحضور اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس التاجي، وذلك لاتـخـاذ الاجــراءات اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

واضافت انه "تم خلال الاجتماع بحث أوضاع المصابين في المستشفيات والذين يخضعون للعلاج".

ومن جملة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، تشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات والتأكيد على ضرورة ارتدائهم للاقنعة الواقية والالتزام بالتعليمات الصحية.