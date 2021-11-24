ارتفاع سعر الدولار والذهب يتراجع في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر الدولار فيما تراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء، في اسواق اقليم كوردستان.
اسعار العملات العالمية
100 دولار أمريكي = 148150 ديناراً عراقياً
100 يورو = 168000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 194000 دينار
100 ليرة تركية = 12000 ديناراً عراقياً
100 ألف تومان إيراني = 5400 ديناراً عراقياً
دينار أردني واحد = 2011 ديناراً عراقياً
أسعار الذهب
مثقال عيار 24 = 427000 دينار
مثقال عيار 21 = 376000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار