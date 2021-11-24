اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار والذهب يتراجع في اسواق كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان اسعار العملا سعر الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر الدولار فيما تراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء، في اسواق اقليم كوردستان.

اسعار العملات العالمية

100 دولار أمريكي = 148150 ديناراً عراقياً

100 يورو = 168000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 194000 دينار

100 ليرة تركية = 12000 ديناراً عراقياً

100 ألف تومان إيراني = 5400 ديناراً عراقياً

دينار أردني واحد = 2011 ديناراً عراقياً


أسعار الذهب


مثقال عيار 24 = 427000 دينار

مثقال عيار 21 = 376000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار

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