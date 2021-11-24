مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع ويبحث حزمة مواضيع

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات ان مجلس الوزراء في اقليم كوردستان سيجتمع اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لبحث عدد من المواضيع.

وذكر بيان لدائرة الإعلام ان المجلس سيبحث المواضيع التالية:

* تقديم ملخص مشاركة الوفد الرفيع المستوى لحكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء في منتدى "حوار المنامة" 2021، الذي عقد لمدة ثلاثة أيام في البحرين.

* التطورات السياسية بعد الانتخابات النيابية العراقية وخطاب إقليم كوردستان للقوى السياسية من أجل حوار سلمي من أجل المصلحة العامة للبلاد، بعيدا عن العنف.

* موضوع احتجاجات طلاب الجامعات والمعاهد المطالبة باستحقاقاتهم المالية، وتداعيات التظاهرات وأعقابها وواجبات الوزارة والجهات المعنية ازاء هذا الأمر.

* تقييم جهود حكومة اقليم كوردستان لمعالجة قضية المهاجرين من الاقليم والعالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، وجهود إعادتهم الى الاقليم بصورة طوعية.

* استضافة رئيس لجنة حماية البيئة وتحسينها عبد الرحمن صادق لتقديم تقرير شامل عن البيئة في إقليم كوردستان، والتصويت على قواعد مراقبة المواد والمعدات التي تؤثر على طبقة الأوزون.

*تقديم تقرير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن العمالة الأجنبية وفرص استبدالها بعمالة محلية وتطوير مراكز الوزارات في مجال التدريب المهني.