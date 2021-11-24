مؤسسة كوردستان 24 تنظم منتدى لبحث مستقبل العراق في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- ينظم مركز الابحاث واستطلاع الرأي في مؤسسة كوردستان 24، منتدى حول "مستقبل العراق وموقع اقليم كوردستان في الحكومة المقبلة"، في مدينة السليمانية.

ويبدأ المنتدى اليوم الأربعاء الساعة الثالثة عصرا، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء.

وستجري خلال هذا اللقاء حوارات علمية مفتوحة بخصوص مستقبل العراق في الإطار الاقليمي والدولي.

مركز البحوث والمسوحات الكردستانية 24، الذي يضم 24 مركزا في بداية مؤسسة الإعلام الكردستاني، يبحث علميا ويمسح القضايا العامة المتعلقة بإقليم كردستان والعراق والمنطقة. وقد رتب حتى الآن اجتماعات بشأن القضايا الراهنة.

و مركز الابحاث واستطلاع الرأي في مؤسسة كوردستان 24 يضم 24 مركزا، ويقوم بإجراء ابحاث واستطلاعات للرأي بخصوص العديد من القضايا المتعلقة باقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وقد أجرى حتى الآن عددا من المنتديات واللقاءات الحوارية حول الكثير من القضايا الراهنة.