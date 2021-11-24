سیاسة

جوتيار عادل: مئات المهاجرين سجلوا أسماءهم للعودة إلى كوردستان طوعياً

"تلقينا مطالبات كثيرة من أجل عودة مزيد من المهاجرين العالقين"
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جوتيار عادل - صورة: كوردستان 24
جوتيار عادل - صورة: كوردستان 24
کوردستان مهاجرون إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الأربعاء إن مئات المهاجرين سجلوا أسماءهم بهدف العودة الطوعية إلى ديارهم.

ولا يزال كثير من مهاجري إقليم كوردستان عالقين على الحدود البيلاروسية – البولندية ويعانون من ظروف سيئة للغاية مع اشتداد البرد ونفاد الأغذية.

وأضاف عادل في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بعد جلسة مجلس الوزراء، "هناك 700 مهاجر سجلوا أسماءهم للعودة الطوعية إلى إقليم كوردستان".

وتابع "تلقينا مطالبات كثيرة من أجل عودة مزيد من المهاجرين العالقين".

وأشار عادل إلى أن إجراءات حكومة إقليم كوردستان متواصلة بالتعاون مع الحكومة العراقية والجهات المعنية لمعالجة مشكلة المهاجرين العالقين على الحدود.

 

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