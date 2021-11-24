سیاسة

الصدر: الكورد وبعض السنة "يدعمون ضمناً" حكومة "الأغلبية الوطنية"

تصدرت الكتلة الصدرية التي يقودها الصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت في الشهر الماضي
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الصدر خلال الإدلاء بصوته - صورة أرشيفية
الصدر خلال الإدلاء بصوته - صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان انتخابات العراق 2021 مقتدى الصدر

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء إن الكورد وبعضاً من السنة يؤيدون ضمناً تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

وقال الصدر خلال لقائه عدداً من المرشحين المستقلين الفائزين في الانتخابات العراقية، إن "الحكومة التوافقية فشلت مراراً ولن اشترك فيها مطلقاً".

وأضاف الصدر أنه يفضل أن يلجأ إلى خيار المعارضة بدلاً من تشكيل "حكومة توافقية" يتم فيها "بيع وشراء" المناصب الرفيعة من أجل "مغانم مالية".

وأشار الصدر إلى أن المرشحين المستقلين "انتصروا انتصاراً كبيراً" في الانتخابات الأخيرة ويتعين عليهم استثمار ذلك بدعم حكومة "الأغلبية الوطنية".

وتصدرت الكتلة الصدرية التي يقودها الصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت في الشهر الماضي. ورفضت قوى شيعية عديدة تلك النتائج.

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