سیاسة

برهم صالح: توترات السليمانية "مؤسفة" والإخلال بالأمن العام "أمر مدان"

"واجب قوات الأمن حماية المتظاهرين والأمن العام"
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برهم صالح
برهم صالح
کوردستان برهم صالح السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء عن أسفه للتوترات الحاصلة في محافظة السليمانية، وقال إن الإخلال بالأمن العام "أمر مدان".

وكتب صالح على حسابه في تويتر "التوترات التي شهدتها السليمانية مؤسفة ومرفوضة"، مضيفاً أن "التظاهر السلمي للطلبة حق دستوري مكفول".

وأشار إلى أن "الإخلال بالأمن العام والعنف ضد المدنيين أمر مدان".

وتابع قائلاً "واجب قوات الأمن حماية المتظاهرين والأمن العام، وعلينا جميعا العمل من اجل حماية السلم الأهلي، والممتلكات العامة وتامين حق المواطن في حياة حرة كريمة".

 

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