ألمانيا ترجح سير 15 مليون سيارة كهربائية على طرقاتها بحلول 2030

أربيل (كوردستان 24)- قالت الحكومة القادمة في ألمانيا إنها تهدف إلى زيادة عدد السيارات الكهربائية على الطرق إلى 15 مليونا على الأقل بحلول عام 2030 في إطار تحول نحو مركبات عديمة الانبعاثات.

ووفقاً لاتفاق الائتلاف الحكومي، الذي نشر اليوم الأربعاء، فإن الأحزاب الثلاثة (الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي الحر والخضر) التي تعتزم تشكيل الحكومة القادمة في أكبر اقتصاد في أوروبا تخطط أيضا لزيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة 25 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، وفقاً لوكالة رويترز.

هذا وسيحافظ الائتلاف على الهدف الحالي لألمانيا للوصول إلى مليون موقع شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، ارتفاعا من 49 ألفا متاحة حاليا.