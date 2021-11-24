صحة وبیئة

الصحة العالمية: لقاحات كورونا تقلل انتقال العدوى بنسبة 40 بالمئة

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العالم كورونا منظمة الصحة العالمية

أربيل (كوردستان 24) قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إن لقاحات كورونا تقلل بنحو 40 بالمئة انتقال المتحورة دلتا المهيمنة الآن في العالم.

وحض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأشخاص الملقحين على مواصلة الالتزام بالوقاية لتجنب الإصابة بالوباء ونشره.

وأشار الى أنه في الأسبوع الماضي سُجلت أكثر من 60 بالمئة من الإصابات والوفيات جراء كورونا مجددا في أوروبا.

وقال إن العدد الهائل للإصابات يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية والعاملين بها المنهكين. 

وأضاف "نحن قلقون بشأن الإحساس الزائف بالأمان بأن اللقاحات أنهت الوباء والأشخاص الذين تم تلقيحهم لا يحتاجون الى اتباع أي اجراءات وقائية".

وتابع "اللقاحات تنقذ الأرواح لكنها لا تمنع انتقال العدوى بشكل كامل".

وأصبحت متحورة دلتا التي تنتشر بشكل أسرع هي المهيمنة الآن بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، بعدما ازاحت جميع المتحورات الأخرى والسلالة الأصلية.

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