سیاسة

بغياب والديه.. دفن جنين عراقي عمره 27 أسبوعاً على حدود بولندا

author_image Kurdistan24 اربیل
لم يحضر والدا الطفل الجنازة، فالأم في حالة خطيرة في المستشفى
لم يحضر والدا الطفل الجنازة، فالأم في حالة خطيرة في المستشفى
العراق مهاجرون العراق بولندا

أربيل (كوردستان 24)- دُفن في مقبرة إسلامية جنين عمره 27 أسبوعاً هو ابن مهاجرة عراقية ولدته ميتاً بعد عبورها الحدود من بيلاروس إلى بولندا.

ولقي ما لا يقل عن 11 شخصاً حتفهم على جانبي الحدود البولندية البيلاروسية منذ أن تجمع آلاف المهاجرين لمحاولة العبور إلى أوروبا خلال الصيف.

وتصاعدت الأزمة في وقت سابق من هذا الشهر عندما بدأت مجموعات أكبر من المهاجرين في الوصول إلى الحدود حيث خيموا في ظروف قاسية على طول سياج من الأسلاك الشائكة.

وشُيع الجنين الثلاثاء إلى مقبرة بوهونيكي لأقلية التتار البولندية المسلمة حيث دفن ثلاثة مهاجرين آخرين.

 وحمل النعش الأبيض الصغير اثنان من أفراد المجتمع المسلم المحلي والإمام فيما غطى الثلج الذي انهمر لأول مرة هذا الموسم الحقول المحيطة.

ولم يحضر والدا الطفل الجنازة، فالأم في حالة خطيرة في المستشفى والأب وأطفاله الخمسة في مركز للمهاجرين في مدينة بياليستوك القريبة، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وحُفر قبر الجنين إلى جانب قبر اليمني مصطفى محمد مرشد الريمي البالغ من العمر 37 عاماً والسوري أحمد الحسن البالغ من العمر 19 عاماً ومهاجر مجهول الهوية.

موضوعات ذات صلة
العالم

الصحة العالمية: لقاحات كورونا تقلل انتقال العدوى بنسبة 40 بالمئة
  2 ساعات
العالم

في أسوأ كارثة.. غرق عشرات المهاجرين أثناء عبورهم "بحر المانش"
  2 ساعات
سوریا

واشنطن تتبنى إجراءات جديدة بشأن "عقوبات سوريا"
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف