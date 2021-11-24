بغياب والديه.. دفن جنين عراقي عمره 27 أسبوعاً على حدود بولندا

أربيل (كوردستان 24)- دُفن في مقبرة إسلامية جنين عمره 27 أسبوعاً هو ابن مهاجرة عراقية ولدته ميتاً بعد عبورها الحدود من بيلاروس إلى بولندا.

ولقي ما لا يقل عن 11 شخصاً حتفهم على جانبي الحدود البولندية البيلاروسية منذ أن تجمع آلاف المهاجرين لمحاولة العبور إلى أوروبا خلال الصيف.

وتصاعدت الأزمة في وقت سابق من هذا الشهر عندما بدأت مجموعات أكبر من المهاجرين في الوصول إلى الحدود حيث خيموا في ظروف قاسية على طول سياج من الأسلاك الشائكة.

وشُيع الجنين الثلاثاء إلى مقبرة بوهونيكي لأقلية التتار البولندية المسلمة حيث دفن ثلاثة مهاجرين آخرين.

وحمل النعش الأبيض الصغير اثنان من أفراد المجتمع المسلم المحلي والإمام فيما غطى الثلج الذي انهمر لأول مرة هذا الموسم الحقول المحيطة.

ولم يحضر والدا الطفل الجنازة، فالأم في حالة خطيرة في المستشفى والأب وأطفاله الخمسة في مركز للمهاجرين في مدينة بياليستوك القريبة، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وحُفر قبر الجنين إلى جانب قبر اليمني مصطفى محمد مرشد الريمي البالغ من العمر 37 عاماً والسوري أحمد الحسن البالغ من العمر 19 عاماً ومهاجر مجهول الهوية.