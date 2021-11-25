المقاتلات العراقية تشن هجمات على داعش بكركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني ان المقاتلات العراقية شنت هجمات على فلول تنظيم داعش في طوز خورماتو جنوب كركوك.

وذكرت الخلية يوم الأربعاء، في بيان ان القوة الجوية دمرت كهفا ونفقا لتنظيم داعش في طوز خورماتو.

وذكر البيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات (F16) العراقية ثلاث ضربات ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة 53 الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى على الحدود الفاصلة للمقر المسيطر طوز خورماتو".

واشار البيان الى ان العملية "اسفرت عن تدمير كهف ونفق لعصابات داعش الإرهابية".