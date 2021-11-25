سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير الجمهورية التشيكية الجديد لدى العراق

author_image سوار أحمد
مسرور بارزاني وبيتر شتيبانيك
مسرور بارزاني وبيتر شتيبانيك
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان بيتر شتيبانيك

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، السفير الجديد للجمهورية التشيكية لدى العراق بيتر شتيبانيك.

وهنأ رئيس الحكومة سفير الجمهورية التشيكية على تسلّم عمله، متمنياً له النجاح في مهامه لتعزيز علاقات الجمهورية التشيكية مع العراق وإقليم كوردستان.

وأشار السفير التشيكي إلى أواصر الصداقة التي تجمع بين إقليم كوردستان وجمهورية التشيك، وأبدى استعداد بلاده لتوطيد آفاق العلاقات مع إقليم كوردستان في جميع المجالات، وقال إن وفداً تجارياً تشيكياً يستعد للقيام بزيارة إلى العراق وإقليم كوردستان في المستقبل لبحث فرص التبادل التجاري والاستثمار.

كذلك ناقش الجانبان أهمية مواصلة دعم البيشمركة لمواجهة إرهابيي داعش، إلى جانب الوضع العراقي بعد الانتخابات النيابية، وأوضاع المهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية.

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