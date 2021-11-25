اقتصاد

تخصيص أكثر من 100 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في سوران

author_image سوار أحمد
إدارة سوران المستقلة
إدارة سوران المستقلة
کوردستان ادارة سوران المشاريع الخدمية 101 مليون دينار

أربيل (كوردستان 24)- خصصت حكومة اقليم كوردستان أكثر من 100 مليون دينار، لتنفيذ مشاريع خدمية في إدارة سوران المستقلة.

وأعلنت وزارة السياحة والبلديات عن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في قطاعي الخدمات والمياه في إدارة سوران المستقلة. وسيتم انفاق101 مليون دينار على إنجاز المشروعات.

واكدت الوزارة أن 15 بالمئة من مبلغ الانفاق سيكون من ميزانية البلدية و17 بالمئة منه، سيكون من ميزانية الوزارة وذلك لاستكمال عدد من المشاريع الخدمية في القطاع الخدمي والمياه على حد سواء.

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