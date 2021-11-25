سیاسة

لأول مرة.. انتخاب ضابط عربي رئيسا للإنتربول

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط أحمد ناصر الريسي الانتربول الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- انتُخب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الخميس، رئيسا للإنتربول للأربع سنوات المقبلة.

وتم ذلك خلال اجتماع المنظمة الـ 89 في مدينة إسطنبول التركية.

ونشرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) على موقع "تويتر"، "انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا"، وهي المرة الأولى التي يترأس الإنتربول شخصية عربية.

ويشغل الريسي منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ العام 2015، وهو مكلّف بإدارة القوات الأمنية في الدولة الخليجية، وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.

ويعد منصب الرئيس فخريا، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أن عددا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي.

ولا تقوم المنظمة بنفسها بالتحقيق أو إلقاء القبض على المشتبه فيهم جنائيا، ولكنها تشارك المعلومات وتساعد وكالات الشرطة في كل دولة تقريبا في العثور على المشتبه بهم واحتجازهم. ويقع مقر الإنتربول في فرنسا.

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