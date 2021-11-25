ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

واعلنت وزارة صحة الاقليم في تقريرها الوبائي اليومي، تسجيل 364 اصابة جديدة بكورونا.

وبذلك ارتفع اجمالي عدد الاصابات في كافة اراضي الاقليم الى 373699 اصابة.

وتماثلت 322 حالة للشفاء، ليبلغ عدد الحالات التي شفيت من الفيروس 360539 حالة.

وبلغت عدد حالات الوفاة في كافة محافظات ومناطق الاقليم 16 حالة، ليبلغ عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في الاقليم 6828 حالة.