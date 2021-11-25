صحة وبیئة

ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان كورونا اقليم كوردستان وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

واعلنت وزارة صحة الاقليم في تقريرها الوبائي اليومي، تسجيل 364 اصابة جديدة بكورونا.

وبذلك ارتفع اجمالي عدد الاصابات في كافة اراضي الاقليم الى 373699 اصابة.

وتماثلت 322 حالة للشفاء، ليبلغ عدد الحالات التي شفيت من الفيروس 360539 حالة.

وبلغت عدد حالات الوفاة في كافة محافظات ومناطق الاقليم 16 حالة، ليبلغ عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في الاقليم 6828 حالة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف