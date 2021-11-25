مسرور بارزاني: يجب منع المهربين من إرسال الناس الى حتفهم

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عن عميق حزنه، لوفاة عدد من المهاجرين بينهم كورد، في بحر المانش في محاولة للوصول الى إنجلترا.

ونشر مسرور بارزاني على موقع تويتر "أشعر بحزن عميق للخسارة المأساوية لـ 27 بريئا لحيواتهم في القناة الإنجليزية الليلة الماضية".

واضاف "ويبدو أن بعض ضحايا الحادث هم من الكورد، نحن نعمل على التعرف على هوياتهم، ونشاطر عوائلهم حزنهم".

وتابع رئيس حكومة الاقليم "هذا تذكير قوي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والمهربين الذين يرسلون الناس إلى حتفهم. يجب علينا جميعا العمل معا لمنعهم".

وليلة امس تم العثور على جثث 27 مهاجرا لقوا حفتهم عقب انقلاب زورق استقلوه من شمال فرنسا في محاولة للوصول إلى بريطانيا عبر قناة المانش (القناة الإنجليزية).

وكانت حصيلة أولية أفادت بوفاة 31 مهاجرا وفقدان اثنين آخرين، لكن السلطات الفرنسية أكدت مساء الأربعاء وفاة 27 ونجاة اثنين آخرين.