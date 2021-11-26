وصول ثاني وجبة من المهاجرين الى مطار اربيل قادمين من مينسك

أربيل (كوردستان 24)- وصلت وجبة ثانية من المهاجرين فجر اليوم الجمعة الى مطار اربيل الدولي، قادمين من العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقال مراسل كوردستان 24 ان 176 مهاجرا نزلوا في مطار اربيل الدولي، في ثاني رحلة من نوعها تم تنظيمها بالتنسيق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال احد المهاجرين لكوردستان 24 "ما يُقال عن العدالة وحقوق الانسان هو كذب بكذب، لقد ذقنا الكثير من العذاب".

واضاف "لا اصدق بأنني وصلت الى الى مطار اربيل، لقد عانينا الكثير هناك".

ودعا المواطنين الى عدم تصديق المهربين و"عدم الوقوع في فخاخهم".

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عودة 617 مواطنا عالقاً على الحدود البيلاروسية، مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، إن "جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعياً، ويتم الآن تفويج 617 عراقي، بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة البيلاروسية مينسك".

واكد الصحاف، أن "العودة الطوعية مسار إنساني واستجابة دبلوماسية، وضعت الحكومة جميع القدرات لإنجاحها".

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس، تسيير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، رحلتين جويتين استثنائيتين، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.