في الذكرى الأولى لوفاته... عائلة مارادونا تطلب إقامة ضريح عام لأسطورة الأرجنتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت عائلة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا أنها ترغب في إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته بناء على أمنياته قبل وفاته.

وأعلنت العائلة عن ذلك خلال الذكرى الأولى لوفاته في الأرجنتين، من جانبها لم ترد السلطات على الطلب حتى الآن.

وكتبت عائلة مارادونا في حسابه على إنستاغرام بجانب نشر صورة للطلب الرسمي "اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة"

وذكر الخطاب أن مارادونا أراد "مكانا دائما حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة".

من جانبها لم ترد الحكومة على الطلب حتى الآن.

ويذكر أن مارادونا، أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق، توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ في ذلك الشهر.

وكانت وفاته مفاجأة للأرجنتين التي قاد منتخبها للقب كأس العالم 1986 ويعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. ودُفن في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينس أيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله.