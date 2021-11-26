سیاسة

الصدر يطالب بالكشف عن التحقيقات في محاولة اغتيال الكاظمي

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر مصطفى الكاظمي محاولة اغتيال الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة، بالكشف عن نتائج التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ونشر الصدر على موقع تويتر "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة وما حدث من اعتداء على منزل رئيس الوزراء فيه تعد تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة، وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته".

وتابع "ومن هنا صار لزاماً الكشف عن المكشوف، وأعني، الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف، وإلقاء القبض على الارهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي المشين، وإنزال العقوبة المناسبة بهم".

واكد "ومع عدم الكشف عن ذلك، فقد نضطر لكشفها مستقبلاً". 

وتعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال في السابع من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وذلك عبر الهجوم بطائرات مسيرة.

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