صحة وبیئة

كورونا يحصد مزيداً من الأرواح ويرفع مؤشر الإصابات في كوردستان

بهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 374167 حالة، بما في ذلك 6840 حالة وفاة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان الموقف الوبائي كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان اليوم الجمعة عن وفاة 12 شخصاً إثر مضاعفات فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن مستشفياتها ومراكزها الصحية سجلت في الفترة ذاتها 468 إصابة بالوباء، في ارتفاع ملحوظ عن اليوم السابق.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 374167 حالة، بما في ذلك 6840 حالة وفاة.

هذا وتماثل 529 شخصاً للشفاء، ما يرفع حصيلة المتشافين إلى 361068 منذ ظهور الجائحة في الإقليم ربيع عام 2020 ولغاية الآن، وفق التقرير.

 

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