صحة وبیئة

إسرائيل تقترب من إعلان الطوارئ بعد تسجيل إصابة بـ"المتحورة الأفريقية"

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الأشخاص الثلاثة ملقحون ضد كورونا - صورة: أ ف ب
الأشخاص الثلاثة ملقحون ضد كورونا - صورة: أ ف ب
الشرق الاوسط متحورة كورونا طوارئ إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة إصابة بالمتحورة الجديدة لفيروس كورونا المرصودة في جنوب إفريقيا والتي قد تكون أشد عدوى من سابقاتها.

وقالت الوزارة في بيان "سجلت إصابة لدى شخص عائد من ملاوي"، مشيرة إلى الاشتباه بـ"حالتين أخريين لدى شخصين عائدين من الخارج" وضعا في الحجر الصحي.

والأشخاص الثلاثة ملقحون ضد كورونا.

ولم تحدد الوزارة عدد الجرعات التي تلقوها.

وبعد الإعلان بقليل، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع مسؤولي الصحة العامة وحكومته لتقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وقال بينيت في مؤتمر صحفي إن "المتحور مقلق للغاية"، مضيفا "لن نجازف، وسيكون هناك ثمن لكن الأولوية لحماية مواطني إسرائيل".

وتابع "نحن نقترب من حالة طوارئ".

 

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