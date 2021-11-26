تحديد موعد جديد لإعادة "رفات كوجو".. وكوردستان تبدي دعماً كاملاً لتحديد هويات الضحايا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها داعش (يونيتاد) اليوم الجمعة تحديد موعد ثانٍ إعادة الدفعة الثانية لرفات الضحايا الإيزيديين إلى قرية كوجو.

وارتكب داعش واحدة من أسوأ المذابح بحق الإيزيديين في التاريخ الحديث، وكان من أعنف فصولها ما تعرضت له قرية كوجو في محيط سنجار في آب أغسطس 2014.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن موعد إعادة رفات الضحايا سيكون في 9 من كانون الأول ديسمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أن التاريخ حُدد بعد اجتماع عقده فريق يونيتاد مع إيزيديين ومسؤولين عراقيين ومن إقليم كوردستان.

واعيدت الدفعة الأولى من رفات الضحايا في شباط فبراير 2021.

وقال رئيس ديوان الموظفين في فريق يونيتاد جيرالد كايسي إن "الدفعة الثانية لإعادة الرفات إلى كوجو خطوة أخرى باتجاه حصول عائلات ضحايا جرائم تنظيم داعش الدولية على خاتمة".

وبعد أن طردت البيشمركة، مسلحي داعش من المدينة أواخر عام 2015، عُثر على العديد من المقابر الجماعية التي ضمت رفات نساء وأطفال ومسنين في سنجار وما حولها.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري إن حكومة كوردستان "ستواصل تقديم كامل الدعم لعمليات التعرف على رفات الضحايا".

وأشار إلى الأمل في أن تشكل مراسم إعادة الرفات القادمة خاتمة لأهالي الضحايا، مضيفاً بأنه يجب تكثيف جميع الجهود من أجل دعم تسريع التعرف على رفات المزيد من ضحايا سنجار.

وسيطرت القوات العراقية في 16 من تشرين الأول أكتوبر 2017 على سنجار وهي واحدة من المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد.

واختطف داعش أكثر من 6400 من الإيزيديين فيما تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ البعض منهم فيما لا يزال نحو ثلاثة آلاف إيزيدي في عداد المفقودين.