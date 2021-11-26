الصين تقرر تمديد إجازة الأمومة للتشجيع على الإنجاب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مناطق في الصين عن تمديد إجازة الأمومة 30 يوماً على الأقل من أجل تشجيع الإنجاب في بلد يواجه شيخوخة ديموغرافية وتراجعاً في عدد اليد العاملة.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية فقد بدأت السلطات الصينية السماح لجميع الصينيين بإنجاب ثلاثة أطفال آملة في إنعاش معدل المواليد الذي انهار العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود.

هذا وأعلنت حكومة بلدية بكين في وقت سابق من اليوم أن النساء سيتمكنّ الآن من الحصول على 158 يوماً من إجازة الأمومة، أي أكثر بـ30 يوما من قبل.

فيما أعلنت سلطات شنغهاي، المدينة الأكثر تعداداً للسكان في البلاد (25 مليون نسمة)، إجراءً مماثلة.

ويمنح القانون الوطني إجازة أمومة لا تقل عن 98 يوما.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود من "سياسة الطفل الواحد" خففت الصين قواعدها في العام 2016 ما سمح لجميع الصينيين بإنجاب طفل ثانٍ ثم ثالث هذا العام.