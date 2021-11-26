سیاسة

الصدر يعيد تحريك قضية محاولة اغتيال الكاظمي ويتحدث عن "المكشوف"

"مع عدم الكشف عن ذلك، فقد نضطر لكشفه مستقبلاً"
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الصدر في مؤتمر صحفي سابق - صورة أرشيفية
الصدر في مؤتمر صحفي سابق - صورة أرشيفية
العراق العراق الصدر الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- أعاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحريك قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعياً إلى الكشف عن الجناة.

وتعرض الكاظمي قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى محاولة اغتيال بطائرات ملغومة مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء. ولم تعلن أي جهة  بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وطالب الصدر في بيان نشر على منصاته الرقمية اليوم الجمعة بالكشف عن تفاصيل التحقيقات الخاصة بالمحاولة الفاشلة واعتقال الضالعين فيها.

وقال "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة، وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته".

وتابع "ومن هنا صار لزاماً الكشف عن (المكشوف) أعني الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي المشين وإنزال العقوبة المناسبة بهم".

وأضاف الصدر "ومع عدم الكشف عن ذلك، فقد نضطر لكشفه مستقبلاً".

وأثارت محاولة اغتيال الكاظمي إدانة عالمية واسعة وتوتراً في العراق بعد أسابيع من الانتخابات العامة التي تعترض جماعات مسلحة مدعومة من إيران على نتائجها.

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