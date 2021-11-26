صحة وبیئة

أسترازينيكا تأمل نجاح "المزيج المضاد" في مواجهة السلالة الجديدة

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم أسترازينيكا كورونا السلالة الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت شركة أسترازينيكا اليوم الجمعة عن أملها بأن يكون مزيج الأجسام المضادة الذي تنتجه والمعد لمكافحة فيروس كورونا فعّالاً في مواجهة السلالة الجديدة التي تم رصدها في جنوب أفريقيا.

وقالت الشركة في بيان "مثلما يحدث مع أي سلالة مستجدة، ننظر في أمر (بي.1.1.529) لنعرف أكثر عنها وتأثيرها على اللقاح".

وأشارت إلى أنها تجري بحثا في بتسوانا وإيسواتيني لجمع البيانات.

وجاء في البيان "نختبر أيضا مزيجنا طويل المفعول للأجسام المضادة (يه.زد.دي.7442) في مواجهة السلالة الجديدة ونأمل أن يظل فعالا بالنظر إلى أنه يضم نوعين من الأجسام المضادة التي تقوم بأنشطة مختلفة ومتكاملة ضد الفيروس".

 

 

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