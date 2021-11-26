اقتصاد

"أوبك+" تراقب السلالة الجديدة عن كثب.. والقلق سيّد الموقف

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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العالم أوبك+ السلالة الجديدة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- يراقب تجمع (أوبك+) التطورات بشأن السلالة الجديدة المكتشفة من فيروس كورونا، في وقت عبّر فيه البعض عن القلق من أنها قد تزيد تدهوراً لسوق النفط وذلك قبل أقل من أسبوع على اجتماع لتحديد السياسة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة رويترز عن مندوب لدى أوبك، متحدثاً عن السلالة الجديدة قوله "هذا أمر ليس طيبا إذ أنه يزيد الضغوط النزولية على التوقعات الضعيفة بالفعل".

وذكر آخر أن الأمر قد يكون على هذا الحال أيضا لكن من السابق لأوانه القطع بذلك.

هذا وتواجه منظمة (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف باسم (أوبك+)، تحركات للسحب من المخزونات النفطية تقودها الولايات المتحدة في محاولة لخفض الأسعار.

غير أن مصدراً قال إن روسيا، العضو البارز في أوبك+ ليست قلقة حتى الآن بشأن تأثير سلالة كورونا الجديدة.

وتجتمع أوبك في الثاني من كانون الأول ديسمبر لتحديد سياستها بشأن الإنتاج، فيما قال مصدر آخر إن المنظمة ستقيم مدى تأثير السلالة الجديدة على السوق.

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