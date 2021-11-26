موسیقی

أديل تتصدر قوائم الأغاني في بريطانيا بألبومها الجديد "30"

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كل ألبومات أديل حاضرة أيضا في قوائم هذا الأسبوع - صورة أرشيفية
كل ألبومات أديل حاضرة أيضا في قوائم هذا الأسبوع - صورة أرشيفية
العالم أديل ألبوم 30

أربيل (كوردستان 24)- شقت نجمة الغناء البريطانية أديل سريعا الطريق صوب قمة قوائم الأغنيات البريطانية اليوم الجمعة بألبومها الجديد "30" محققة بذلك عودة ناجحة تحطم الأرقام القياسية.

ووفقاً لوكالة رويترز فقد أصدرت النجمة الحاصلة على جائزة جرامي ألبوم "30"، وهو رابع ألبوم مسجل لأديل التي أصبحت واحدة من أنجح المغنيات وكاتبات الأغاني على الإطلاق، الأسبوع الماضي وأشاد نقاد ومعجبون بصدق أحاسيسها في أغنياته التي تتحدث فيها مع ابنها أنجلو (تسعة أعوام) لتشرح له ملابسات انفصالها.

وقالت شركة القوائم الرسمية إن مبيعات أول أسبوع من ألبوم "30" سجلت في الإجمال 261 ألفا في أكبر أسبوع افتتاحي في العام حتى الآن. وهذا الرقم هو الأكبر منذ ألبوم (ديفايد) لأيد شيران في 2017 والأكبر لمغنية منفردة منذ ألبومها السابق "25" الذي أصدرته في 2015.

وأضافت الشركة في بيان "يصبح هذا الألبوم رابع ألبوم لأديل يتصدر القوائم البريطانية وبالتالي لقد وصلت للمركز الأول في القوائم الرسمية بكل ألبوماتها المصورة وهو إنجاز قياسي لمغنية منفردة".

وتابعت الشركة قائلة "كل ألبومات أديل حاضرة أيضا في قوائم هذا الأسبوع إذ أن ألبوم 25 في المركز 15 وألبوم 21 في المركز 18 وألبوم 19 في المركز 31".

وأضافت الشركة أن ألبوم "30" كان الأكثر تحميلا على البث المباشر خلال الأسبوع المنصرم مسجلا 55.7 مليون مرة تشغيل لأغانيه البالغ عددها 12.

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