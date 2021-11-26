بايدن يدعو إلى التبرع بمزيد من لقاحات كورونا "وإلا فلن يتوقف الوباء"

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إن على الدول الأخرى أن تضاهي "سخاء" الولايات المتحدة وتتبرع بمزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وإلا فلن يتوقف الوباء.

وأضاف في بيان من نانتوكيت حيث يقضي عطلة عيد الشكر "هذا الوباء لن ينتهي حتى نبلغ التلقيح على مستوى عالمي"، داعيا الدول إلى التخلي عن الملكية الفكرية للسماح بتصنيع اللقاحات في أنحاء العالم.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة اغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من ثماني دول في إفريقيا الجنوبية بعد رصد المتحورة اوميكرون.

واعتباراً من الاثنين، سيمنع الأفراد الآتون من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو واسواتيني وموزمبيق ومالاوي من دخول الأراضي الأمريكية.

وبذلك، تحذو الولايات المتحدة حذو العديد من الدول الأوروبية بعدما أجاز بايدن بداية تشرين الثاني نوفمبر فتح الحدود امام المسافرين من كل أنحاء العالم شرط ان يكونوا ملقحين.

ومنعت كندا المسافرين من سبع دول إفريقية دخول أراضيها بسبب المتحورة الجديدة، كذلك اتخذت دول أخرى ولا سيما الإمارات والسعودية وتركيا.