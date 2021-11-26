اقتصاد

النفط يهبط 10 دولارات في أكبر خسارة يومية منذ ربيع 2020

تأتي هذه الخسارة بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق المستثمرين وعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض
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بلغت خسائر الخام الأمريكي خلال الأسبوع أكثر من 10.4 بالمئة
بلغت خسائر الخام الأمريكي خلال الأسبوع أكثر من 10.4 بالمئة
العالم أوميكرون السلالة الجديدة السلالة المتحورة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت أسعار النفط الى خسارة بعشرة دولارات اليوم الجمعة مسجلة بذلك أكبر تراجع في يوم واحد منذ نيسان أبريل 2020.

وتأتي هذه الخسارة بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق المستثمرين وعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.

وبحسب وكالة رويترز انخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة، إلى تقويض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

إلى ذلك، فرضت دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وغواتيمالا ودول أوروبية قيوداً على السفر من جنوب القارة الأفريقية، حيث تم رصد السلالة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9.50 دولار بما يعادل 11.6 بالمئة إلى 72.72 دولار للبرميل عند التسوية، لتسجل انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من ثمانية بالمئة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 10.24 دولار أو 13.1 بالمئة إلى 68.15 دولار للبرميل بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة أمس الخميس.

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