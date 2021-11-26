نصر الله: قيمة دعم الوقود الإيراني في الفترة الماضية 10 ملايين دولار

أربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الجمعة إن الجماعة أنفقت أكثر من عشرة ملايين دولار إجمالا على وقود مجاني ومدعوم مصدره إيران للبنانيين منذ شهر أيلول سبتمبر الماضي.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني، إن ما قيمته 2.6 مليون دولار من الوقود تم توفيره مجاناً لمؤسسسات غير حكومة وبلديات ومستشفيات حكومية وغيرها من المؤسسات اللبنانية.

واضاف أنه تم بيع وقود بأكثر من 7.5 مليون دولار بأسعار مدعومة.

وبدأ حزب الله استيراد الوقود الإيراني عبر سوريا قبل شهرين في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى معالجة النقص في البلاد بسبب أزمتها الاقتصادية الطاحنة.