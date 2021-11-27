صحة وبیئة

جنوب أفريقيا تأسف لقرار عزلها عالمياً بعد ظهور "أوميكرون"

لم يسبق لأيّ متحوّرة جديدة أن أثارت هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور المتحوّرة دلتا
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم المتحورة الجديدة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- عبّر وزير الصحّة في جنوب أفريقيا عن أسفه للقرار "غير المبرّر" الذي اتّخذته دول عدّة ويتمثّل بحظر دخول مسافرين من جنوب إفريقيا إلى أراضيها بعد اكتشاف المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا.

واكتشف العلماء شكلاً جديداً من الفيروس، أُطلِق عليها اسم أوميكرون، في جنوب أفريقيا يُحتمل أن يكون شديد العدوى ومتعدّد الطفرات.

ووجدت جنوب إفريقيا الجمعة نفسها معزولة بشكل متزايد عن بقيّة العالم، بعد أن أعلنت دول عدّة مثل فرنسا والولايات المتحدة أنّها ستُعلّق الرحلات الجوّية معها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي بتعليق جميع الرّحلات من وإلى جنوب إفريقيا وستّ دول مجاورة لها.

وقال وزير الصحّة الجنوب إفريقي جو فاهلا في مؤتمر صحفي إنّ "بعض ردود الفعل غير مبرّرة". وأضاف "بعض القادة يبحثون عن كبش فداء لحلّ مشكلة عالميّة".

ولم يسبق لأيّ متحوّرة جديدة أن أثارت هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور المتحوّرة دلتا.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أنّ فهم مستوى انتقال وشدّة المتحوّرة الجديدة يحتاج إلى "أسابيع عدة".

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