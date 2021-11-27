كندا تدرس تشديد العقوبات بحق المناهضين لتلقي اللقاحات

أربيل (كوردستان 24)- قالت الحكومة الكندية إنها تدرس تشديد العقوبات ضد المتظاهرين المناهضين للتطعيم، ولا سيما الذين يستهدفون المستشفيات.

يأتي هذا بعد ارتفاع في عدد حوادث المضايقات بحق مقدمي الرعاية الصحية منذ بداية الجائحة.

وقال وزير العدل ديفيد لاميتي في مؤتمر صحفي "لا ينبغي ترهيب أي شخص بسبب تقديمه أو سعيه إلى تلقي الرعاية الصحية، ويجب أن يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بلا عوائق".

وتشمل التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الكندي، فرض عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات لمن يسعى إلى ترهيب مقدمي الرعاية أو منع الوصول إلى منشأة صحية.

وفي إشارة إلى بعض التظاهرات في محيط المراكز الصحية، حيث بات ممكناً تطعيم الأطفال اعتباراً من هذا الأسبوع في كندا، اعتبر الوزير الكندي أن ذلك "يعد سلوكاً بغيضاً وغير مقبول".