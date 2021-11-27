سیاسة

العراق يطلق "الرحلة الرابعة" لإجلاء مزيد من العالقين على حدود بيلاروس

من المقرر أن تنطلق الرحلة الخامسة في غضون يومين على أن تقل ما يصل إلى 430 مواطناً عالقاً
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طائرة الرحلة الرابعة - صورة: وزارة النقل العراقية
طائرة الرحلة الرابعة - صورة: وزارة النقل العراقية
العراق العراق لاجئو العراق مهاجرو عالقون بيلاروس بولندا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم السبت عن انطلاق الرحلة الرابعة لإجراء مزيد من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود البيلاروسية – البولندية.

وانطلقت إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية فجر اليوم من مطار مينسك صوب مطاري أربيل وبغداد الدوليين.

وقالت وزارة النقل في بيان إن الرحلة الرابعة تقل 420 مواطناً.

وكان من المفترض أن تقل الطائرة 431 مواطناً، وفق بيان سابق لوزارة النقل، أشارت فيه أيضاً إلى أن الرحلة الأولى تضمنت 431 مواطناً والثانية 176 والثالثة 435.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الخامسة في غضون يومين على أن تقل ما يصل إلى 430 مواطناً عالقاً.

وسبق أن قال وزير النقل إن رحلات العودة الطوعية للمواطنين إلى ديارهم ستستمر لحين إتمام المهمة.

وبهذا يكون إجمالي العائدين قد بلغ 1,458 مواطناً إلى العراق وإقليم كوردستان.

وجاء في بيان لوزارة النقل "من المتوقع تسجيل زيادة في هذه الأعداد لاسيما مع قرب تنفيذ رحلات إجلاء أخرى بعد استكمال موافقاتها الرسمية".

وعِلق آلاف المهاجرين العراقيين على الحدود بين بيلاروس وبولندا بعد فشل شبكات تهريب البشر إدخالهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

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