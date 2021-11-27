سیاسة

مسرور بارزاني للبارونة نيكلسون: هدفنا أن تصبح كوردستان مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة

سلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات القائمة في التشكيلة الوزارية التاسعة
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني والبارونة إيما نيكلسون
مسرور بارزاني والبارونة إيما نيكلسون
کوردستان إقليم كوردستان بريطانيا نيكلسون مسرور بارزاني مجلس الأعمال البريطاني - العراقي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، رئيسة مجلس الأعمال البريطاني - العراقي IBBC البارونة إيما نيكلسون والوفد المرافق لها.

وخلال اللقاء، قدمت البارونة نيكلسون نبذة عن عمل المجلس وأنشطته، ولا سيما المؤتمر الأخير في مدينة دبي، والذي ركز على التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار بين العراق وإقليم كوردستان، وبين بريطانيا.

هذا وسلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات القائمة في التشكيلة الوزارية التاسعة، كذلك تطرق إلى العمل الحثيث لتنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وقال: "هدفنا أن يصبح إقليم كوردستان مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة".

جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
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