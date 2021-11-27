مسرور بارزاني للبارونة نيكلسون: هدفنا أن تصبح كوردستان مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، رئيسة مجلس الأعمال البريطاني - العراقي IBBC البارونة إيما نيكلسون والوفد المرافق لها.

وخلال اللقاء، قدمت البارونة نيكلسون نبذة عن عمل المجلس وأنشطته، ولا سيما المؤتمر الأخير في مدينة دبي، والذي ركز على التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار بين العراق وإقليم كوردستان، وبين بريطانيا.

هذا وسلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات القائمة في التشكيلة الوزارية التاسعة، كذلك تطرق إلى العمل الحثيث لتنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وقال: "هدفنا أن يصبح إقليم كوردستان مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة".