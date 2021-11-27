سیاسة

القوات العراقية تعلن إحباط محاولة هروب من سجن بشمال بغداد

author_image Kurdistan24 اربیل
استسلم اثنان خلال عملية المطاردة - تصوير: خلية الإعلام الأمني
استسلم اثنان خلال عملية المطاردة - تصوير: خلية الإعلام الأمني
العراق محاولة هروب سجن التاجي بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية اليوم السبت إحباط محاولة هروب ثلاثة سجناء محكومين بالمؤبد من سجن التاجي في بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن القوات العراقية تمكنت "من إحباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد".

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية "فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن "جهات مختصة" فتحت تحقيقاً في الحادث.

ويقبع في سجن التاجي العديد من المتهمين بقضايا الإرهاب.

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