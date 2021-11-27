مسرور بارزاني: بغداد مدينة لكوردستان بـ23 مليار دولار وحرق المباني ليس مظاهرات طلابية

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، جولة تفقدية بين الأقسام الداخلية لطلبة جامعات كوردستان، كذلك عقد اجتماعاً مع عدد من الطلبة واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم عن كثب.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له بحضور عدد من الطلبة، إن المؤسسات الحكومية المعنية تعمل جاهدة لتحسين ومعالجة مشاكل الطلبة وتوفير احتياجاتهم ولا سيما الأقسام الداخلية، وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بالتعليم وتعزيز مستواه.

وأكد أن كوردستان واجهت على مر التاريخ تحديات جسيمة وعاشت أزمات متتالية وتهديدات عديدة وسوء معاملة، وأضاف: "نحن أمة وشعب تعرض للغدر مثل سائر كل القوميات والمكونات التي تعيش في كوردستان، وقد تعرضنا للحرمان بخلاف الآخرين".

وبيّن رئيس الحكومة أن "مهمتنا الرئيسية هي الحفاظ على تجربتنا وحماية كياننا"، وأردف بالقول "بيدَ أن حل المشاكل يتم بالاستماع إلى بعضنا بعضاً والجلوس معاً وبالحوار والشعور بالمسؤولية".

وقال لطلبة كوردستان: "كل مطالبكم تصلنا، وسنعمل على حل مشاكلكم".

وأوضح رئيس الحكومة أن تحويل الاحتجاجات إلى فوضى لن يحل المشاكل بل يعمقها ويجعلها فرصة لتسلل جهات أخرى تستغل مطالبكم.

ودعا رئيس الحكومة الطلبة إلى التظاهر بصورة سلمية وحضارية ومدنية، وقطع الطريق أمام الذين يريدون الاندساس والإخلال بالأمن العام لأجندات سياسية.

وأكد أن حرق المباني والاعتداءات والعنف أمر مؤذٍ للغاية، وحث الطلبة على عدم السماح لمن يريد تحويل المظاهرات السلمية إلى الفوضى باسم الطلبة.

وطالب رئيس الحكومة طلبة الجامعات والمعاهد بالدفاع عن حقوق بلدهم ورموزه، وقال إن إهانة علم كوردستان ليست مطلباً للطلبة على الإطلاق.

وشدد قائلاً: "لن تصمت الحكومة تجاه إهانة علم كوردستان، وستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".

وبيّن رئيس الحكومة أنه لا توجد في العالم بأسره أي مخصصات مالية تمنحها الحكومة لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية، ولا يوجد تعليم مجاني في الدول المتقدمة مثلما هو موجود في إقليم كوردستان.

ومضى يقول: "توقفت منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية منذ 2014 بسبب ما مر به إقليم كوردستان من أزمات... إذ أن الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مستحقات إلى كوردستان منذ عام 2014 إلى 2017 مما دفعنا إلى الاقتراض لكي تدير الحكومة شؤونها".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن بغداد لم ترسل منذ عام 2020 مستحقات 12 شهراً إلى إقليم كوردستان، قائلاً إن إجمالي المبالغ التي لم ترسلها الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان تبلغ 23 مليار دولار، وتشمل الأعوام 2014 – 2017، و2020 إلى 2021.

وأكد وجود جهات تحرّض بغداد على عدم إرسال حصة الإقليم حتى تسقط حكومته، لكنها تندس في الوقت ذاته بأي مظاهرات سلمية.

وقال: "بالرغم من الأزمات العاصفة استطاعت الحكومة إدارة شؤونها، وقد تحقق ذلك بواسطة الإصلاح الذي جعل الحكومة تقف على قدميها وبفضله أصبح الوضع أفضل".