سیاسة

الرئيس بارزاني للمبعوثة الأممية: ثمة محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم السبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت.

وتباحث الجانبان حول آخر المستجدات السياسية في العراق، كذلك تم التناقش بشأن الانتخابات النيابية التي أُجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وأعرب الرئيس بارزاني عن شكره لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية، وقال إن انتخابات تشرين كانت ناجحة ونزيهة، وأشار إلى أن النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية تعكس الواقع السياسي للعراق وإرادة المواطنين ورغباتهم.

وأضاف أن ثمة محاولة للتلاعب بالنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، وحذر من أن أي نوع من أنواع التلاعب سيسبب مشاكل وسيعمق الأزمة القائمة.

 

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