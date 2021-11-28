هجوم لداعش يسفر عن وقوع 5 شهداء من البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان خمسة من قوات البيشمركة استشهدوا، واصيب اربعة آخرون في هجوم شنه عناصر تنظيم داعش في قضاء كفري التابع لإدارة كرميان باقليم كوردستان.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان أعلنت، يوم السبت إصابة 4 من قواتها خلال التصدي لهجوم شنه مسلحو داعش في قضاء كفري.

وقال مراسل كوردستان 24 ان سيارة عسكرية لقوات البيشمركة تم استهدافها من قبل عناصر داعش بعبوة ناسفة، اثناء توججها لإخلاء المصابين في هجوم داعش على "كولجو".