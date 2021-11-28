سیاسة

هجوم لداعش يسفر عن وقوع 5 شهداء من البيشمركة

author_image سوار أحمد
کوردستان مراسل كوردستان 24 كفري البيشمركة داعش

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان خمسة من قوات البيشمركة استشهدوا، واصيب اربعة آخرون في هجوم شنه عناصر تنظيم داعش في قضاء كفري التابع لإدارة كرميان باقليم كوردستان.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان أعلنت، يوم السبت إصابة 4 من قواتها خلال التصدي لهجوم شنه مسلحو داعش في قضاء كفري.

وقال مراسل كوردستان 24 ان سيارة عسكرية لقوات البيشمركة تم استهدافها من قبل عناصر داعش بعبوة ناسفة، اثناء توججها لإخلاء المصابين في هجوم داعش على "كولجو".

 

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