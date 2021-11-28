رصد أولى الإصابات بمتحورة "أوميكرون" في دول أوروبية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بريطانيا السبت عن تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحورة "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الأفريقية، فيما وسعت قيود السفر المرتبطة بالمنطقة.

وجاء في بيان للحكومة أنه و"بعد تحديد التسلسل الجينومي خلال الليل، أكدت هيئة أمن الصحة التابعة للمملكة المتحدة بأنه تم تأكيد إصابتين بكوفيد-19 بتحورات متوافقة مع B.1.1.529 (أوميكرون) في المملكة المتحدة".

واضافت ان "الحالتين مرتبطتين ببعضهما البعض وهما على ارتباط بالسفر إلى جنوب القارة الأفريقية".

وأعلنت إيطاليا بدورها رصد أول إصابة بالمتحورة الجديدة لفيروس كورونا وفق ما قال مساء السبت المعهد الأعلى للصحة التابع للحكومة.

من جهتها سجلت ألمانيا أول إصابتين على أراضيها بمتحورة "أوميكرون" تتعلقان بشخصين وصلا من جنوب أفريقيا إلى مطار ميونيخ (جنوب) حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأفادت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا (جنوب) في بيان بأنه قد "تم في بافاريا تأكيد إصابتين مشبوهتين بالمتحورة أوميكرون التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها مقلقة".

مضيفة بأن الشخصين المعنيين عادا إلى ألمانيا الأربعاء وكانا في الحجر في منزلهما منذ ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا السبت عن أن 61 شخصا من نحو 600 وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا الجمعة، قد تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وقالت إن الحالات على الأرجح من سلالة "أوميكرون".

وباتت أوروبا مرة أخرى البؤرة العالمية للوباء فيما خفضت المتحورة دلتا الشديدة العدوى فاعلية اللقاحات في وقف انتقال العدوى بنسبة 40 بالمئة، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية. وأدت الجائحة إلى وفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا وأكثر من 5,16 ملايين شخص في العالم منذ نهاية 2019.