مظلوم عبدي يدعو الرئيس الأمريكي للتوسط في عملية سلام مع تركيا

أربيل (كوردستان 24)- دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوسط في عملية سلام مع تركيا.

وقال مظلوم عبدي ان الولايات المتحدة وحدها القادرة على حل القضية الكوردية، مشيرا الى أنه إذا ضغط المجتمع الدولي على تركيا لإعلان فيمكن حينها وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وجاءت تصريحات عبدي في حديث خاص لمجلة "ذي ناشيونال انترنست" الأمريكية التي نشرت تقريرا مطولا عن مظلوم عبدي وتحدثت عن دور قوات سوريا الديمقراطية في الحرب على الارهاب.

وقال عبدي ان "القضية الكوردية في تؤثر على مناطقنا"، مؤكدا الى انه "بغض النظر عن أماكن وجودهم، فإن مشاكل الكورد كلها مترابطة ومرتبطة ببعضها البعض، وأحد أسباب صحة ذلك هو الجغرافية البسيطة، فالحدود السورية التركية، التي لا يتجاوز عمرها قرناً من الزمن، فرضت مجتمعات كوردية ممزقة".

واضاف "عندما انخرط الكورد في تركيا في عملية سلام ووقف لإطلاق النار مع الدولة التركية، بين عامي 2013 و2016، كانت لنا، نحن كورد سوريا، علاقات جيدة مع تركيا خلال فترة عملية السلام هذه، حتى أن سياسيينا كانوا يزورون تركيا ويلتقون بمسؤوليهم".

وتابع "كنت واضحا بشأن الحاجة إلى التحول نحو سياسة مؤيدة للسلام مع كبار القادة الأميركيين، قلت ذلك للرئيس ترامب نفسه، وأخبرته أن الولايات المتحدة فقط هي التي يمكنها حل هذه المشكلة، ويجب أن تشارك في عملية السلام".

واكد انه سيقدّم التوصية نفسها إلى إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن.