سیاسة

مسرور بارزاني: حذرنا مرارا من خطر داعش في "المتنازع عليها" ولا بد من تفعيل المراكز الأمنية المشتركة

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني حكومة اقليم كوردستان قوات البيشمركة المتنازع عليها

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، بياناً حول استشهاد كوكبة من أبطال البيشمركة في كولجو.
وفيما يلي نص البيان:

شعرت بحزن عميق لنبأ استشهاد كوكبة من أبطال البيشمركة الليلة الماضية بينما كانوا يقدمون المساعدة إلى زملائهم في منطقة كولجو، وإني إذ أعزي عوائلهم وذويهم، أسأل المولى القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وجنانه، وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل.

لقد حذرنا مراراً من مخاطر إرهابيي داعش وإعادة تنظيم صفوفهم، وخصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، مستغلين بذلك الثغرات الأمنية في تلك المناطق، إذ أصبحوا يشكلون تهديداً جدياً على أمن المنطقة وسكانها، ولا بد من تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد داعش، بهدف سد الثغرات الأمنية في تلك المناطق، وعليه وجّهنا وزارة البيشمركة لتكون على أهبة الاستعداد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تهديدات إرهابيي داعش، ومنع إلحاق الخسائر بقوات البيشمركة وأهالي المنطقة.
 
مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان
28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021

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