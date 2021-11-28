إسرائيل تغلق حدودها أمام الأجانب لمنع تفشي متحورة "أوميكرون"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستمنع دخول الرعايا الأجانب إلى أراضي الدولة العبرية اعتبارا من مساء الأحد بعد أن تأكد تسجيل إصابة واحدة بها في البلاد.

وأكدت الدولة العبرية حتى الآن تسجيل حالة واحدة من سلالة "أوميكرون" وسبع حالات مشتبه بها. ولم تقل وزارة الصحة ما إذا كانت الحالة المؤكدة قد تم تطعيمها.

وقال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان إن "دخول الرعايا الأجانب إلى إسرائيل محظور باستثناء الحالات التي توافق عليها لجنة خاصة"، موضحا أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ مساء الأحد مؤكدا أن الحظر سيستمر 14 يوما.

ويأمل المسؤولون أن يتوافر خلال تلك الفترة مزيد من المعلومات حول مدى فعالية لقاحات كوفيد-19 ضد أوميكرون والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".

وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد لقناة (إن 12) إن "فرضيات عملنا هي أن السلالة موجودة بالفعل في كل بلد تقريبا وأن اللقاح فعال ، على الرغم من أننا لا نعرف بعد إلى أي مدى". وقال بينيت إنه سيكون لزاما على الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد، بما في ذلك من تم تطعيمهم، البقاء في الحجر الصحي.

وتقول وزارة الصحة إنه تم تطعيم نحو 57 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة بشكل كامل، مما يعني أنهم إما تلقوا جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك أو لم يمر خمسة أشهر على تلقي جرعتهم الثانية. وسجلت إسرائيل 1.3 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من ثمانية آلاف وفاة منذ بدء الجائحة.