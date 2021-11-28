سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني السفير البريطاني الأوضاع في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد 28 تشرين الثاني 2021، السفير البريطاني لدى بغداد مارك بريسون ريجاردسون.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل البريطاني في اربيل ديفيد هونت، بحث الجانبان الأوضاع في العراق وآخر المستجدات السياسية.

وبحث الجانبان آخر التطورات بشأن الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في اكتوبر، ومساعي تشكيل الحكومة.

وسلط الطرفان الضوء على العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية بغرض حفظ الاستقرار ومواجهة الارهاب.

 

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