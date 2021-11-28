سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الإيطالي لدى العراق

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، السفير الإيطالي لدى العراق برونو أنطونيو، والذي زاره بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثناء اللقاء، الذي حضره القنصل الإيطالي في أربيل ميكيلي كاميروتا، شكر رئيس الحكومة السفير الإيطالي على عمله وخدماته في تعزيز علاقات إيطاليا مع العراق وإقليم كوردستان، وتمنى له التوفيق في مهامه المستقبلية.

وأعرب السفير الإيطالي لدى العراق عن شكره وتقديره لحكومة إقليم كوردستان على تنسيقها مع السفارة الإيطالية، وأكد استعداد بلاده لتوطيد علاقات شاملة مع إقليم كوردستان.

كذلك سلط الجانبان الضوء على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، بالإضافة إلى الوضع العام في العراق بعد الانتخابات النيابية، ووضع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

 

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