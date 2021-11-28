الرئيس بارزاني يبحث المستجدات السياسية مع السفير الايطالي لدى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد 28 تشرين الثاني 2021، السفير الايطالي لدى بغداد برونو انطونيو باسكوينو والوفد المرافق له.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل الايطالي لدى اربيل ميشلي كاميروتا، شكر الرئيس بارزاني الشعب والحكومة الإيطاليين على دعمها لشعب كوردستان وقوات البيشمركة.

وكانت زيارة السفير الايطالي بهدف وداع الرئيس بارزاني بعد انتهاء مهامه في العراق.

واشاد الدبلوماسي الايطالي بتضحيات شعب كوردستان ضد الإرهاب، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار بلاده في دعم قوات البيشمركة.

ووصف السفير الايطالي شعب كوردستان بالصديق الحميم، فيما أكد على دور الاقليم في حفظ استقرار العراق والمنطقة.

وكان الوضع السياسي في العراق، وانتخابات مجلس النواب العراقي، ونتائجه من المواضيع التي تم بحثها في الاجتماع. وكذلك التهديدات الارهابية والفكر المتطرف فيما اتفق الجانبان على ان الارهاب لا يزال يشكل تهديدا مشتركا للعالم برمته.