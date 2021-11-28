سیاسة

الرئيس بارزاني معزّياً باستشهاد كوكبة من البيشمركة: التضحية في سبيل الأرض والوطن فخر وشموخ

"أسال العلي القدير أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء"
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد باستشهاد كوكبة من البيشمركة في هجوم شنه داعش على منطقة كولجو.

وقال الرئيس بارزاني في بيان "ببالغ الحزن، اُستشهد عدد من أبطال البيشمركة وأصيب آخرون خلال أداء واجبهم المقدس، إثر هجوم شنه إرهابيو داعش في حدود كولجو".

وأضاف "وإذ أبعث بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، وأشاطرهم أحزانهم، أسال العلي القدير أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء".

وأشار الرئيس بارزاني في بيانه إلى "أن الشهادة والتضحية في سبيل الذود عن الأرض والوطن فخر وشموخ، آلاف التحايا للأرواح الزكية لشهداء الحرب ضد داعش وجميع شهداء طريق حرية كوردستان".

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